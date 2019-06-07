Каролис Чведукас
№13
Полузащитник
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Команда
Судува
Возраст
30
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.06.2019 07 июня 2019 пт 21:45
Литва
1 : 1
Люксембург
07.06.2019 07 июня 2019 пт 21:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 3 тур
Литва
1
Люксембург
1
был в запасе