Эмилиюс Зубас
№1
Вратарь
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Команда
Бней-Иегуда
Возраст
30
Рост
193
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.11.2019 14 нояб. 2019 чт 22:45
Португалия
6 : 0
Литва
14.11.2019 14 нояб. 2019 чт 22:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 9 тур
Португалия
6
Литва
0
был в запасе
10.09.2019 10 сент. 2019 вт 21:45
Литва
1 : 5
Португалия
10.09.2019 10 сент. 2019 вт 21:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 6 тур
Литва
1
Португалия
5
был в запасе
22.03.2019 22 марта 2019 пт 22:45
Люксембург
2 : 1
Литва
22.03.2019 22 марта 2019 пт 22:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 1 тур
Люксембург
2
Литва
1
был в запасе