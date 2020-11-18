Филип Новак
№77
Защитник
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Команда
Трабзонспор
Возраст
30
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 22:45
Чехия
2 : 0
Словакия
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 22:45
был в запасе
Лига наций. Лига В, 6 тур
Чехия
2
Словакия
0
был в запасе
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 22:45
Чехия
1 : 0
Израиль
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 22:45
был в запасе
Лига наций. Лига В, 5 тур
Чехия
1
Израиль
0
был в запасе
14.10.2020 14 окт. 2020 ср 21:45
Шотландия
1 : 0
Чехия
14.10.2020 14 окт. 2020 ср 21:45
был в запасе
Лига наций. Лига В, 4 тур
Шотландия
1
Чехия
0
был в запасе