Эгон Вух
№23
Полузащитник
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Команда
Слован
Возраст
30
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.12.2016 08 дек. 2016 чт 19:00
ПАОК
2 : 0
Слован
08.12.2016 08 дек. 2016 чт 19:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
ПАОК
2
Слован
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
24.11.2016 24 нояб. 2016 чт 21:00
Слован
3 : 0
Карабах
11'
11'
11'
24.11.2016 24 нояб. 2016 чт 21:00
11'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Слован
3
Карабах
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
03.11.2016 03 нояб. 2016 чт 23:05
Фиорентина
3 : 0
Слован
03.11.2016 03 нояб. 2016 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Фиорентина
3
Слован
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
20.10.2016 20 окт. 2016 чт 20:00
Слован
1 : 3
Фиорентина
20.10.2016 20 окт. 2016 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Слован
1
Фиорентина
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
29.09.2016 29 сент. 2016 чт 20:00
Слован
1 : 2
ПАОК
29.09.2016 29 сент. 2016 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Слован
1
ПАОК
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
15.09.2016 15 сент. 2016 чт 18:00
Карабах
2 : 2
Слован
90'
90'
90'
15.09.2016 15 сент. 2016 чт 18:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Карабах
2
Слован
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур