Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Неймар Да Силва
Федор Кудряшов
Криштиану Роналду
Антон Шунин
Лионель Месси
Артем Дзюба
Александр Кокорин
Златан Ибрагимович
Кевин Де Брюйне
Денис Черышев
Игорь Акинфеев
Россия
Северная Македония
Украина
Болгария
Испания
Франция
Италия
Польша
Португалия
Англия
Финляндия
Манчестер Сити
Челси
Спартак
Зенит
Ювентус
Барселона
ЦСКА
Локомотив
Реал
Интер
Ливерпуль
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Евро-2020
Россия
Неймар
Лига чемпионов
РПЛ
Северная Македония
Федор Кудряшов
Криштиану Роналду
Антон Шунин
Лига Европы
Лионель Месси
Украина
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Ондрей Ваньек
№90
Полузащитник
Подписаться
Команда
Возраст
30
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига европы квалификация
россия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
14:00
Арсенал
1 : 0
Уфа
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Арсенал
1
Уфа
0
был в запасе
04.08.2019
04 авг. 2019
вс
21:30
Сочи
0 : 0
Уфа
04.08.2019
04 авг. 2019
вс
21:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Сочи
0
Уфа
0
был в запасе
27.07.2019
27 июля 2019
сб
14:00
Уфа
2 : 1
Крылья Советов
27.07.2019
27 июля 2019
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Уфа
2
Крылья Советов
1
был в запасе
20.07.2019
20 июля 2019
сб
14:00
Уфа
2 : 3
Краснодар
20.07.2019
20 июля 2019
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Уфа
2
Краснодар
3
был в запасе
13.07.2019
13 июля 2019
сб
16:30
Урал
3 : 2
Уфа
13.07.2019
13 июля 2019
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Урал
3
Уфа
2
был в запасе