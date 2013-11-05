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Северная Македония
Федор Кудряшов
Криштиану Роналду
Антон Шунин
Лига Европы
Лионель Месси
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Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
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Киберспорт
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Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Мартин Поспишил
№26
Полузащитник
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Команда
Яблонец
Возраст
29
Рост
178
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2013/2014
05.11.2013
05 нояб. 2013
вт
22:45
Виктория
0 : 1
Бавария
05.11.2013
05 нояб. 2013
вт
22:45
минуты: 84' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Виктория
0
Бавария
1
минуты: 84' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
23.10.2013
23 окт. 2013
ср
21:45
Бавария
5 : 0
Виктория
23.10.2013
23 окт. 2013
ср
21:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
Бавария
5
Виктория
0
был в запасе
02.10.2013
02 окт. 2013
ср
19:00
ЦСКА
3 : 2
Виктория
02.10.2013
02 окт. 2013
ср
19:00
минуты: 84' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
ЦСКА
3
Виктория
2
минуты: 84' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
17.09.2013
17 сент. 2013
вт
21:45
Виктория
0 : 3
Манчестер Сити
17.09.2013
17 сент. 2013
вт
21:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Виктория
0
Манчестер Сити
3
был в запасе