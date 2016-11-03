Милан Нитриански
№7
Защитник
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Команда
Слован
Возраст
30
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
03.11.2016 03 нояб. 2016 чт 23:05
Фиорентина
3 : 0
Слован
03.11.2016 03 нояб. 2016 чт 23:05
минуты: 17' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Фиорентина
3
Слован
0
минуты: 17' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
15.09.2016 15 сент. 2016 чт 18:00
Карабах
2 : 2
Слован
15.09.2016 15 сент. 2016 чт 18:00
минуты: 86' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Карабах
2
Слован
2
минуты: 86' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур