Габриэль Компани Вивес
№36
Защитник
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Команда
Мальорка
Возраст
29
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
22.10.2012 22 окт. 2012 пн 22:30
Севилья
3 : 2
Мальорка
22.10.2012 22 окт. 2012 пн 22:30
был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Севилья
3
Мальорка
2
был в запасе