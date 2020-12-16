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Коронавирус
Александр Васютин
№78
Вратарь
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Команда
Зенит
Возраст
26
Рост
190
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
россия. кубок
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
россия. фнл
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
20:00
Зенит
3 : 1
Спартак
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Зенит
3
Спартак
1
был в запасе
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
19:00
Зенит
3 : 1
Динамо
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Зенит
3
Динамо
1
был в запасе
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
19:00
Зенит
5 : 1
Урал
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
5
Урал
1
был в запасе
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
16:30
Ахмат
2 : 2
Зенит
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ахмат
2
Зенит
2
был в запасе
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
19:00
Зенит
3 : 1
Краснодар
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
3
Краснодар
1
был в запасе
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
14:00
Химки
0 : 2
Зенит
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Химки
0
Зенит
2
был в запасе
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
16:30
Зенит
1 : 2
Рубин
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
1
Рубин
2
был в запасе
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
14:00
Зенит
3 : 1
Сочи
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3
Сочи
1
был в запасе
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
19:00
Спартак
1 : 1
Зенит
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Спартак
1
Зенит
1
был в запасе
26.09.2020
26 сент. 2020
сб
16:30
Зенит
6 : 0
Уфа
26.09.2020
26 сент. 2020
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Зенит
6
Уфа
0
был в запасе
19.09.2020
19 сент. 2020
сб
16:30
Урал
1 : 1
Зенит
19.09.2020
19 сент. 2020
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Урал
1
Зенит
1
был в запасе
14.09.2020
14 сент. 2020
пн
18:30
Зенит
3 : 1
Арсенал
14.09.2020
14 сент. 2020
пн
18:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Зенит
3
Арсенал
1
был в запасе
30.08.2020
30 авг. 2020
вс
16:00
Локомотив
0 : 0
Зенит
30.08.2020
30 авг. 2020
вс
16:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Локомотив
0
Зенит
0
был в запасе
26.08.2020
26 авг. 2020
ср
20:45
Динамо
1 : 0
Зенит
26.08.2020
26 авг. 2020
ср
20:45
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Динамо
1
Зенит
0
был в запасе
22.08.2020
22 авг. 2020
сб
18:00
Зенит
4 : 1
Тамбов
22.08.2020
22 авг. 2020
сб
18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Зенит
4
Тамбов
1
был в запасе
19.08.2020
19 авг. 2020
ср
20:00
Зенит
2 : 1
ЦСКА
19.08.2020
19 авг. 2020
ср
20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Зенит
2
ЦСКА
1
был в запасе
15.08.2020
15 авг. 2020
сб
20:00
Ростов
0 : 2
Зенит
15.08.2020
15 авг. 2020
сб
20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Ростов
0
Зенит
2
был в запасе
11.08.2020
11 авг. 2020
вт
18:00
Ротор
0 : 2
Зенит
11.08.2020
11 авг. 2020
вт
18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Ротор
0
Зенит
2
был в запасе