Александр Васютин
№78
Вратарь
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Команда
Зенит
Возраст
26
Рост
190
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 20:00
Зенит
3 : 1
Спартак
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Зенит
3
Спартак
1
был в запасе
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 19:00
Зенит
3 : 1
Динамо
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Зенит
3
Динамо
1
был в запасе
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 19:00
Зенит
5 : 1
Урал
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
5
Урал
1
был в запасе
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 16:30
Ахмат
2 : 2
Зенит
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ахмат
2
Зенит
2
был в запасе
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 19:00
Зенит
3 : 1
Краснодар
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
3
Краснодар
1
был в запасе
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 14:00
Химки
0 : 2
Зенит
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Химки
0
Зенит
2
был в запасе
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 16:30
Зенит
1 : 2
Рубин
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
1
Рубин
2
был в запасе
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 14:00
Зенит
3 : 1
Сочи
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3
Сочи
1
был в запасе
03.10.2020 03 окт. 2020 сб 19:00
Спартак
1 : 1
Зенит
03.10.2020 03 окт. 2020 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Спартак
1
Зенит
1
был в запасе
26.09.2020 26 сент. 2020 сб 16:30
Зенит
6 : 0
Уфа
26.09.2020 26 сент. 2020 сб 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Зенит
6
Уфа
0
был в запасе
19.09.2020 19 сент. 2020 сб 16:30
Урал
1 : 1
Зенит
19.09.2020 19 сент. 2020 сб 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Урал
1
Зенит
1
был в запасе
14.09.2020 14 сент. 2020 пн 18:30
Зенит
3 : 1
Арсенал
14.09.2020 14 сент. 2020 пн 18:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Зенит
3
Арсенал
1
был в запасе
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 16:00
Локомотив
0 : 0
Зенит
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 16:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Локомотив
0
Зенит
0
был в запасе
26.08.2020 26 авг. 2020 ср 20:45
Динамо
1 : 0
Зенит
26.08.2020 26 авг. 2020 ср 20:45
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Динамо
1
Зенит
0
был в запасе
22.08.2020 22 авг. 2020 сб 18:00
Зенит
4 : 1
Тамбов
22.08.2020 22 авг. 2020 сб 18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Зенит
4
Тамбов
1
был в запасе
19.08.2020 19 авг. 2020 ср 20:00
Зенит
2 : 1
ЦСКА
19.08.2020 19 авг. 2020 ср 20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Зенит
2
ЦСКА
1
был в запасе
15.08.2020 15 авг. 2020 сб 20:00
Ростов
0 : 2
Зенит
15.08.2020 15 авг. 2020 сб 20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Ростов
0
Зенит
2
был в запасе
11.08.2020 11 авг. 2020 вт 18:00
Ротор
0 : 2
Зенит
11.08.2020 11 авг. 2020 вт 18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Ротор
0
Зенит
2
был в запасе