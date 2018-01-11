Раффидин Абдулла
№24
Полузащитник
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Команда
Кадис
Возраст
27
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.01.2018 11 янв. 2018 чт 21:30
Севилья
2 : 1
Кадис
11.01.2018 11 янв. 2018 чт 21:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Кубок, 1/8 финала
Севилья
2
Кадис
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Кубок, 1/8 финала
30.11.2017 30 нояб. 2017 чт 23:30
Бетис
3 : 5
Кадис
30.11.2017 30 нояб. 2017 чт 23:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Кубок, 1/16 финала
Бетис
3
Кадис
5
минуты: 1' - 90' / Испания. Кубок, 1/16 финала
24.10.2017 24 окт. 2017 вт 22:30
Кадис
1 : 2
Бетис
24.10.2017 24 окт. 2017 вт 22:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Кубок, 1/16 финала
Кадис
1
Бетис
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Кубок, 1/16 финала