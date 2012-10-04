Габриэль Матей
№16
Защитник
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Команда
Стяуа
Возраст
31
Рост
177
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
04.10.2012 04 окт. 2012 чт 22:05
Стяуа
1 : 0
Копенгаген
04.10.2012 04 окт. 2012 чт 22:05
минуты: 1' - 64'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Стяуа
1
Копенгаген
0
минуты: 1' - 64' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур