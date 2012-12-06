Хайме Алас
№13
Полузащитник
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Команда
Русенборг
Возраст
31
Рост
168
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.12.2012 06 дек. 2012 чт 23:05
Байер
1 : 0
Русенборг
06.12.2012 06 дек. 2012 чт 23:05
минуты: 82' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Байер
1
Русенборг
0
минуты: 82' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
22.11.2012 22 нояб. 2012 чт 21:00
Русенборг
3 : 2
Рапид
22.11.2012 22 нояб. 2012 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Русенборг
3
Рапид
2
был в запасе
08.11.2012 08 нояб. 2012 чт 23:05
Металлист
3 : 1
Русенборг
08.11.2012 08 нояб. 2012 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Металлист
3
Русенборг
1
был в запасе
04.10.2012 04 окт. 2012 чт 20:00
Русенборг
0 : 1
Байер
04.10.2012 04 окт. 2012 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Русенборг
0
Байер
1
был в запасе