Хосе Луис Гайя Пенья
№14
Защитник
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Команда
Валенсия
Возраст
26
Рост
169
Вес
62
Хоть и левый защитник, а в первом сезоне академии настрелял целых 60 голов – тогда играл форварда. Для всего этого – ездил с отцом из Аликанте в Валенсию по 100 километров туда-обратно.
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
04.06.2021 04 июня 2021 пт 20:30
Испания
0 : 0
Португалия
04.06.2021 04 июня 2021 пт 20:30
минуты: 1' - 90'
Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
Испания
0
Португалия
0
минуты: 1' - 90' / Товарищеские матчи. Сборные, Июнь