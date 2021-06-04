Хосе Луис Гайя Пенья №14 Защитник Подписаться

Команда Валенсия

Возраст 26

Рост 169

Вес 62

Хоть и левый защитник, а в первом сезоне академии настрелял целых 60 голов – тогда играл форварда. Для всего этого – ездил с отцом из Аликанте в Валенсию по 100 километров туда-обратно.