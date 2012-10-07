Карлос Дельгадо
№30
Защитник
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Команда
Альбасете
Возраст
31
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.10.2012 07 окт. 2012 вс 13:00
Леванте
1 : 0
Валенсия
07.10.2012 07 окт. 2012 вс 13:00
был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Леванте
1
Валенсия
0
был в запасе