Давиде Нардуццо
№50
Вратарь
Подписаться
Команда
Возраст
26
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
21.04.2013 21 апр. 2013 вс 21:45
Ювентус
1 : 0
Милан
21.04.2013 21 апр. 2013 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Ювентус
1
Милан
0
был в запасе
30.11.2012 30 нояб. 2012 пт 22:45
Катания
1 : 3
Милан
30.11.2012 30 нояб. 2012 пт 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Катания
1
Милан
3
был в запасе