Федерико Марини
№89
Вратарь
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Команда
Сиена
Возраст
27
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
27.01.2013 27 янв. 2013 вс 17:00
Удинезе
1 : 0
Сиена
27.01.2013 27 янв. 2013 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Удинезе
1
Сиена
0
был в запасе
13.01.2013 13 янв. 2013 вс 14:30
Торино
3 : 2
Сиена
13.01.2013 13 янв. 2013 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Торино
3
Сиена
2
был в запасе
22.12.2012 22 дек. 2012 сб 17:00
Сиена
0 : 2
Наполи
22.12.2012 22 дек. 2012 сб 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Сиена
0
Наполи
2
был в запасе
16.12.2012 16 дек. 2012 вс 14:30
Фиорентина
4 : 1
Сиена
16.12.2012 16 дек. 2012 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Фиорентина
4
Сиена
1
был в запасе
09.12.2012 09 дек. 2012 вс 17:00
Сиена
1 : 3
Катания
09.12.2012 09 дек. 2012 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Сиена
1
Катания
3
был в запасе
02.12.2012 02 дек. 2012 вс 17:00
Сиена
1 : 3
Рома
02.12.2012 02 дек. 2012 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Сиена
1
Рома
3
был в запасе
27.10.2012 27 окт. 2012 сб 19:00
Сиена
0 : 0
Палермо
27.10.2012 27 окт. 2012 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Сиена
0
Палермо
0
был в запасе
21.10.2012 21 окт. 2012 вс 16:00
Аталанта
2 : 1
Сиена
21.10.2012 21 окт. 2012 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
2
Сиена
1
был в запасе
30.09.2012 30 сент. 2012 вс 16:00
Лацио
2 : 1
Сиена
30.09.2012 30 сент. 2012 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Лацио
2
Сиена
1
был в запасе