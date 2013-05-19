Сальваторе Фальсо
№41
Вратарь
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Команда
Возраст
27
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
19.05.2013 19 мая 2013 вс 21:45
Пескара
1 : 5
Фиорентина
19.05.2013 19 мая 2013 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Пескара
1
Фиорентина
5
был в запасе
11.05.2013 11 мая 2013 сб 21:45
Катания
1 : 0
Пескара
11.05.2013 11 мая 2013 сб 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Катания
1
Пескара
0
был в запасе
08.05.2013 08 мая 2013 ср 19:00
Пескара
0 : 4
Милан
08.05.2013 08 мая 2013 ср 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Пескара
0
Милан
4
был в запасе
05.05.2013 05 мая 2013 вс 16:00
Дженоа
4 : 1
Пескара
05.05.2013 05 мая 2013 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Дженоа
4
Пескара
1
был в запасе
21.04.2013 21 апр. 2013 вс 16:00
Рома
1 : 1
Пескара
21.04.2013 21 апр. 2013 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Рома
1
Пескара
1
был в запасе
30.03.2013 30 марта 2013 сб 17:00
Парма
3 : 0
Пескара
30.03.2013 30 марта 2013 сб 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Парма
3
Пескара
0
был в запасе
17.03.2013 17 марта 2013 вс 17:00
Пескара
0 : 2
Кьево
17.03.2013 17 марта 2013 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Пескара
0
Кьево
2
был в запасе
20.01.2013 20 янв. 2013 вс 17:00
Пескара
0 : 2
Торино
20.01.2013 20 янв. 2013 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Пескара
0
Торино
2
был в запасе
12.01.2013 12 янв. 2013 сб 22:45
Интер
2 : 0
Пескара
12.01.2013 12 янв. 2013 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Интер
2
Пескара
0
был в запасе
06.01.2013 06 янв. 2013 вс 17:00
Фиорентина
0 : 2
Пескара
06.01.2013 06 янв. 2013 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Фиорентина
0
Пескара
2
был в запасе
10.11.2012 10 нояб. 2012 сб 22:45
Пескара
1 : 6
Ювентус
10.11.2012 10 нояб. 2012 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Пескара
1
Ювентус
6
был в запасе
04.11.2012 04 нояб. 2012 вс 14:30
Пескара
2 : 0
Парма
04.11.2012 04 нояб. 2012 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Пескара
2
Парма
0
был в запасе