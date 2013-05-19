Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Неймар Да Силва
Федор Кудряшов
Криштиану Роналду
Антон Шунин
Лионель Месси
Артем Дзюба
Александр Кокорин
Златан Ибрагимович
Кевин Де Брюйне
Денис Черышев
Игорь Акинфеев
Россия
Северная Македония
Украина
Болгария
Испания
Франция
Италия
Польша
Англия
Португалия
Нидерланды
Манчестер Сити
Челси
Спартак
Зенит
Ювентус
Барселона
ЦСКА
Локомотив
Реал
Интер
Ливерпуль
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Евро-2020
Россия
Неймар
Лига чемпионов
РПЛ
Северная Македония
Федор Кудряшов
Криштиану Роналду
Антон Шунин
Лига Европы
Лионель Месси
Украина
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Сальваторе Фальсо
№41
Вратарь
Подписаться
Команда
Возраст
27
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2012/2013
19.05.2013
19 мая 2013
вс
21:45
Пескара
1 : 5
Фиорентина
19.05.2013
19 мая 2013
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Пескара
1
Фиорентина
5
был в запасе
11.05.2013
11 мая 2013
сб
21:45
Катания
1 : 0
Пескара
11.05.2013
11 мая 2013
сб
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Катания
1
Пескара
0
был в запасе
08.05.2013
08 мая 2013
ср
19:00
Пескара
0 : 4
Милан
08.05.2013
08 мая 2013
ср
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Пескара
0
Милан
4
был в запасе
05.05.2013
05 мая 2013
вс
16:00
Дженоа
4 : 1
Пескара
05.05.2013
05 мая 2013
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Дженоа
4
Пескара
1
был в запасе
21.04.2013
21 апр. 2013
вс
16:00
Рома
1 : 1
Пескара
21.04.2013
21 апр. 2013
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Рома
1
Пескара
1
был в запасе
30.03.2013
30 марта 2013
сб
17:00
Парма
3 : 0
Пескара
30.03.2013
30 марта 2013
сб
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Парма
3
Пескара
0
был в запасе
17.03.2013
17 марта 2013
вс
17:00
Пескара
0 : 2
Кьево
17.03.2013
17 марта 2013
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Пескара
0
Кьево
2
был в запасе
20.01.2013
20 янв. 2013
вс
17:00
Пескара
0 : 2
Торино
20.01.2013
20 янв. 2013
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Пескара
0
Торино
2
был в запасе
12.01.2013
12 янв. 2013
сб
22:45
Интер
2 : 0
Пескара
12.01.2013
12 янв. 2013
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Интер
2
Пескара
0
был в запасе
06.01.2013
06 янв. 2013
вс
17:00
Фиорентина
0 : 2
Пескара
06.01.2013
06 янв. 2013
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Фиорентина
0
Пескара
2
был в запасе
10.11.2012
10 нояб. 2012
сб
22:45
Пескара
1 : 6
Ювентус
10.11.2012
10 нояб. 2012
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Пескара
1
Ювентус
6
был в запасе
04.11.2012
04 нояб. 2012
вс
14:30
Пескара
2 : 0
Парма
04.11.2012
04 нояб. 2012
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Пескара
2
Парма
0
был в запасе