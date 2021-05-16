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Коронавирус
Стефан Страндберг
№90
Защитник
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Команда
Урал
Возраст
30
Рост
189
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
отборочные матчи к чм. европа
россия. кубок
россия. кубок групповой этап
лига наций. лига в
отбор че-2020
лига европы квалификация
германия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2020/2021
2018/2019
2016/2017
2015/2016
16.05.2021
16 мая 2021
вс
14:00
Локомотив
1 : 0
Урал
16.05.2021
16 мая 2021
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Локомотив
1
Урал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 30 тур
10.05.2021
10 мая 2021
пн
16:30
Урал
1 : 0
Ростов
10.05.2021
10 мая 2021
пн
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Урал
1
Ростов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 29 тур
02.05.2021
02 мая 2021
вс
14:00
Химки
1 : 0
Урал
02.05.2021
02 мая 2021
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Химки
1
Урал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 28 тур
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
14:00
Урал
1 : 1
Ахмат
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Урал
1
Ахмат
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 27 тур
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
12:00
Урал
0 : 1
Рубин
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Урал
0
Рубин
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 26 тур
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:30
Динамо
2 : 2
Урал
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Динамо
2
Урал
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 25 тур
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
14:00
Урал
2 : 0
Арсенал
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Урал
2
Арсенал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
18.03.2021
18 марта 2021
чт
19:00
Спартак
5 : 1
Урал
90'
90'
90'
18.03.2021
18 марта 2021
чт
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Спартак
5
Урал
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
13.03.2021
13 марта 2021
сб
12:00
Урал
1 : 0
Ротор
13.03.2021
13 марта 2021
сб
12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Урал
1
Ротор
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
07.03.2021
07 марта 2021
вс
14:00
Урал
0 : 0
Уфа
07.03.2021
07 марта 2021
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Урал
0
Уфа
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
19:00
Краснодар
2 : 2
Урал
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Краснодар
2
Урал
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
14:00
Урал
2 : 2
Спартак
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Урал
2
Спартак
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
12:00
Уфа
1 : 2
Урал
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
12:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Уфа
1
Урал
2
был в запасе
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
14:00
Урал
0 : 0
Тамбов
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Урал
0
Тамбов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
14:00
Арсенал
1 : 0
Урал
15'
15'
15'
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Арсенал
1
Урал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
16:30
Ахмат
2 : 0
Урал
24'
38'
24'
38'
24'
38'
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Ахмат
2
Урал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
19.09.2020
19 сент. 2020
сб
16:30
Урал
1 : 1
Зенит
19.09.2020
19 сент. 2020
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Урал
1
Зенит
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 8 тур
12.09.2020
12 сент. 2020
сб
16:30
Урал
3 : 1
Химки
22'
22'
22'
12.09.2020
12 сент. 2020
сб
16:30
22'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Урал
3
Химки
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 7 тур