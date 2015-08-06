Кристиан Добрас
№37
Полузащитник
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Команда
Штурм
Возраст
28
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.08.2015 06 авг. 2015 чт 19:00
Рубин
1 : 1
Штурм
06.08.2015 06 авг. 2015 чт 19:00
минуты: 1' - 80'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Рубин
1
Штурм
1
минуты: 1' - 80' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
30.07.2015 30 июля 2015 чт 20:00
Штурм
2 : 3
Рубин
30.07.2015 30 июля 2015 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Штурм
2
Рубин
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд