Дени Алар
№19
Нападающий
Подписаться
Команда
Рапид
Возраст
31
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.12.2020 10 дек. 2020 чт 20:55
Рапид
2 : 2
Мольде
10.12.2020 10 дек. 2020 чт 20:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Рапид
2
Мольде
2
был в запасе
03.12.2020 03 дек. 2020 чт 23:00
Арсенал
4 : 1
Рапид
03.12.2020 03 дек. 2020 чт 23:00
минуты: 1' - 77'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Арсенал
4
Рапид
1
минуты: 1' - 77' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
26.11.2020 26 нояб. 2020 чт 23:00
Дандолк
1 : 3
Рапид
26.11.2020 26 нояб. 2020 чт 23:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Дандолк
1
Рапид
3
был в запасе
05.11.2020 05 нояб. 2020 чт 20:55
Рапид
4 : 3
Дандолк
05.11.2020 05 нояб. 2020 чт 20:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Рапид
4
Дандолк
3
был в запасе
29.10.2020 29 окт. 2020 чт 23:00
Мольде
1 : 0
Рапид
29.10.2020 29 окт. 2020 чт 23:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Мольде
1
Рапид
0
был в запасе
22.10.2020 22 окт. 2020 чт 19:55
Рапид
1 : 2
Арсенал
22.10.2020 22 окт. 2020 чт 19:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Рапид
1
Арсенал
2
был в запасе