Родригиньо (Родриго Сезар Кастро Кабрал)
№7
Полузащитник
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Команда
Возраст
39
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
20.09.2012 20 сент. 2012 чт 22:05
Партизан
0 : 0
Нефтчи
20.09.2012 20 сент. 2012 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Партизан
0
Нефтчи
0
был в запасе