Эмиль Балаев
№12
Вратарь
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Команда
Карабах
Возраст
27
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.03.2021 30 марта 2021 вт 19:00
Азербайджан
1 : 2
Сербия
30.03.2021 30 марта 2021 вт 19:00
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Азербайджан
1
Сербия
2
был в запасе
24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
Португалия
1 : 0
Азербайджан
24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Португалия
1
Азербайджан
0
был в запасе