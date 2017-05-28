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Коронавирус
Никола Нинкович
№11
Полузащитник
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Команда
Асколи
Возраст
26
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2016/2017
2015/2016
28.05.2017
28 мая 2017
вс
19:00
Рома
3 : 2
Дженоа
28.05.2017
28 мая 2017
вс
19:00
минуты: 50' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Рома
3
Дженоа
2
минуты: 50' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
21.05.2017
21 мая 2017
вс
16:00
Дженоа
2 : 1
Торино
21.05.2017
21 мая 2017
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Дженоа
2
Торино
1
был в запасе
14.05.2017
14 мая 2017
вс
16:00
Палермо
1 : 0
Дженоа
14.05.2017
14 мая 2017
вс
16:00
минуты: 71' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Палермо
1
Дженоа
0
минуты: 71' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
07.05.2017
07 мая 2017
вс
16:00
Дженоа
1 : 0
Интер
07.05.2017
07 мая 2017
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Дженоа
1
Интер
0
был в запасе
30.04.2017
30 апр. 2017
вс
16:00
Дженоа
1 : 2
Кьево
30.04.2017
30 апр. 2017
вс
16:00
минуты: 87' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Дженоа
1
Кьево
2
минуты: 87' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
23.04.2017
23 апр. 2017
вс
21:45
Ювентус
4 : 0
Дженоа
23.04.2017
23 апр. 2017
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Ювентус
4
Дженоа
0
был в запасе
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
16:00
Дженоа
2 : 2
Лацио
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Дженоа
2
Лацио
2
был в запасе
09.04.2017
09 апр. 2017
вс
16:00
Удинезе
3 : 0
Дженоа
09.04.2017
09 апр. 2017
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Удинезе
3
Дженоа
0
был в запасе
02.04.2017
02 апр. 2017
вс
16:00
Дженоа
0 : 5
Аталанта
02.04.2017
02 апр. 2017
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Дженоа
0
Аталанта
5
был в запасе
19.02.2017
19 февр. 2017
вс
17:00
Пескара
5 : 0
Дженоа
19.02.2017
19 февр. 2017
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Пескара
5
Дженоа
0
был в запасе
10.02.2017
10 февр. 2017
пт
22:45
Наполи
2 : 0
Дженоа
10.02.2017
10 февр. 2017
пт
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Наполи
2
Дженоа
0
был в запасе
29.01.2017
29 янв. 2017
вс
17:00
Фиорентина
3 : 3
Дженоа
29.01.2017
29 янв. 2017
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Фиорентина
3
Дженоа
3
был в запасе
22.01.2017
22 янв. 2017
вс
17:00
Дженоа
2 : 2
Кротоне
22.01.2017
22 янв. 2017
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Дженоа
2
Кротоне
2
был в запасе
08.01.2017
08 янв. 2017
вс
17:00
Дженоа
0 : 1
Рома
08.01.2017
08 янв. 2017
вс
17:00
минуты: 1' - 62'
Италия. Серия А, 19 тур
Дженоа
0
Рома
1
минуты: 1' - 62' / Италия. Серия А, 19 тур
22.12.2016
22 дек. 2016
чт
22:45
Торино
1 : 0
Дженоа
72'
72'
72'
22.12.2016
22 дек. 2016
чт
22:45
минуты: 1' - 74'
Италия. Серия А, 18 тур
Торино
1
Дженоа
0
минуты: 1' - 74' / Италия. Серия А, 18 тур
18.12.2016
18 дек. 2016
вс
22:45
Дженоа
3 : 4
Палермо
65'
65'
65'
18.12.2016
18 дек. 2016
вс
22:45
65'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Дженоа
3
Палермо
4
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
15.12.2016
15 дек. 2016
чт
22:00
Дженоа
1 : 0
Фиорентина
59'
59'
59'
15.12.2016
15 дек. 2016
чт
22:00
минуты: 1' - 62'
Италия. Серия А, 3 тур
Дженоа
1
Фиорентина
0
минуты: 1' - 62' / Италия. Серия А, 3 тур
11.12.2016
11 дек. 2016
вс
22:45
Интер
2 : 0
Дженоа
11.12.2016
11 дек. 2016
вс
22:45
минуты: 57' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Интер
2
Дженоа
0
минуты: 57' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
05.12.2016
05 дек. 2016
пн
21:00
Кьево
0 : 0
Дженоа
05.12.2016
05 дек. 2016
пн
21:00
минуты: 56' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Кьево
0
Дженоа
0
минуты: 56' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
27.11.2016
27 нояб. 2016
вс
17:00
Дженоа
3 : 1
Ювентус
27.11.2016
27 нояб. 2016
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Дженоа
3
Ювентус
1
был в запасе
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