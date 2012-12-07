Валентин Виола
№16
Нападающий
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Команда
Возраст
29
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
07.12.2012 07 дек. 2012 пт 23:05
Спортинг
2 : 1
Фехервар
82'
82'
82'
07.12.2012 07 дек. 2012 пт 23:05
82'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Спортинг
2
Фехервар
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
22.11.2012 22 нояб. 2012 чт 21:00
Базель
3 : 0
Спортинг
22.11.2012 22 нояб. 2012 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Базель
3
Спортинг
0
был в запасе
08.11.2012 08 нояб. 2012 чт 23:05
Спортинг
1 : 1
Генк
15'
15'
15'
08.11.2012 08 нояб. 2012 чт 23:05
минуты: 1' - 63'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Спортинг
1
Генк
1
минуты: 1' - 63' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
25.10.2012 25 окт. 2012 чт 20:00
Генк
2 : 1
Спортинг
25.10.2012 25 окт. 2012 чт 20:00
минуты: 61' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Генк
2
Спортинг
1
минуты: 61' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
04.10.2012 04 окт. 2012 чт 20:00
Фехервар
3 : 0
Спортинг
04.10.2012 04 окт. 2012 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Фехервар
3
Спортинг
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
20.09.2012 20 сент. 2012 чт 22:05
Спортинг
0 : 0
Базель
20.09.2012 20 сент. 2012 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Спортинг
0
Базель
0
был в запасе