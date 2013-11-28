Матиас Виткиевиец
№16
Полузащитник
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Команда
Санкт-Галлен
Возраст
36
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.11.2013 28 нояб. 2013 чт 20:00
Кубань (ЛФЛ)
4 : 0
Санкт-Галлен
28.11.2013 28 нояб. 2013 чт 20:00
минуты: 1' - 72'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Кубань (ЛФЛ)
4
Санкт-Галлен
0
минуты: 1' - 72' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
07.11.2013 07 нояб. 2013 чт 21:00
Санкт-Галлен
2 : 3
Валенсия
07.11.2013 07 нояб. 2013 чт 21:00
минуты: 1' - 72'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Санкт-Галлен
2
Валенсия
3
минуты: 1' - 72' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
24.10.2013 24 окт. 2013 чт 22:05
Валенсия
5 : 1
Санкт-Галлен
24.10.2013 24 окт. 2013 чт 22:05
минуты: 1' - 65'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Валенсия
5
Санкт-Галлен
1
минуты: 1' - 65' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
03.10.2013 03 окт. 2013 чт 22:05
Суонси
1 : 0
Санкт-Галлен
03.10.2013 03 окт. 2013 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Суонси
1
Санкт-Галлен
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
19.09.2013 19 сент. 2013 чт 20:00
Санкт-Галлен
2 : 0
Кубань (ЛФЛ)
79'
79'
79'
19.09.2013 19 сент. 2013 чт 20:00
минуты: 1' - 82'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Санкт-Галлен
2
Кубань (ЛФЛ)
0
минуты: 1' - 82' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур