Рафаэль Нуццоло
№29
Полузащитник
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Команда
Янг Бойз
Возраст
37
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.02.2015 26 февр. 2015 чт 23:05
Эвертон
3 : 1
Янг Бойз
26.02.2015 26 февр. 2015 чт 23:05
минуты: 1' - 68'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Эвертон
3
Янг Бойз
1
минуты: 1' - 68' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
19.02.2015 19 февр. 2015 чт 21:00
Янг Бойз
1 : 4
Эвертон
19.02.2015 19 февр. 2015 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Янг Бойз
1
Эвертон
4
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала