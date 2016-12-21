Душан Весковац
№22
Защитник
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Команда
Возраст
35
Рост
187
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.12.2016 21 дек. 2016 ср 22:50
Дижон
2 : 0
Тулуза
21.12.2016 21 дек. 2016 ср 22:50
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Дижон
2
Тулуза
0
был в запасе
17.12.2016 17 дек. 2016 сб 22:00
Тулуза
1 : 1
Нанси
17.12.2016 17 дек. 2016 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Тулуза
1
Нанси
1
был в запасе
10.12.2016 10 дек. 2016 сб 22:00
Тулуза
3 : 2
Лорьян
10.12.2016 10 дек. 2016 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Тулуза
3
Лорьян
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
04.12.2016 04 дек. 2016 вс 22:45
Ницца
3 : 0
Тулуза
04.12.2016 04 дек. 2016 вс 22:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Ницца
3
Тулуза
0
был в запасе