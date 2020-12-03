Александру Кипчиу
№27
Нападающий
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Команда
ЧФР Клуж
Возраст
32
Рост
176
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
03.12.2020 03 дек. 2020 чт 23:00
ЧФР Клуж
0 : 0
ЦСКА
54'
84'
54'
84'
54'
84'
03.12.2020 03 дек. 2020 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
ЧФР Клуж
0
ЦСКА
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
26.11.2020 26 нояб. 2020 чт 23:00
ЧФР Клуж
0 : 2
Рома
26.11.2020 26 нояб. 2020 чт 23:00
минуты: 51' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
ЧФР Клуж
0
Рома
2
минуты: 51' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур