Пауль Пырвулеску
№22
Полузащитник
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Команда
Стяуа
Возраст
32
Рост
173
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.10.2014 23 окт. 2014 чт 20:00
Стяуа
2 : 1
Риу Аве
23.10.2014 23 окт. 2014 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Стяуа
2
Риу Аве
1
был в запасе