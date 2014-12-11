Лучан Филип
№8
Защитник
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Команда
Стяуа
Возраст
30
Рост
184
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 23:05
Стяуа
0 : 2
Динамо
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 23:05
минуты: 1' - 78'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Стяуа
0
Динамо
2
минуты: 1' - 78' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
27.11.2014 27 нояб. 2014 чт 21:00
Ольборг
1 : 0
Стяуа
60'
60'
60'
27.11.2014 27 нояб. 2014 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Ольборг
1
Стяуа
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
06.11.2014 06 нояб. 2014 чт 23:05
Риу Аве
2 : 2
Стяуа
90'
90'
90'
06.11.2014 06 нояб. 2014 чт 23:05
90'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Риу Аве
2
Стяуа
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
23.10.2014 23 окт. 2014 чт 20:00
Стяуа
2 : 1
Риу Аве
23.10.2014 23 окт. 2014 чт 20:00
минуты: 89' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Стяуа
2
Риу Аве
1
минуты: 89' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
02.10.2014 02 окт. 2014 чт 20:00
Динамо
3 : 1
Стяуа
02.10.2014 02 окт. 2014 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Динамо
3
Стяуа
1
был в запасе
18.09.2014 18 сент. 2014 чт 22:05
Стяуа
6 : 0
Ольборг
18.09.2014 18 сент. 2014 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Стяуа
6
Ольборг
0
был в запасе