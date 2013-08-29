Эммануэль Экпо
№29
Полузащитник
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Команда
Возраст
33
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
29.08.2013 29 авг. 2013 чт 18:00
Рубин
3 : 0
Мольде
29.08.2013 29 авг. 2013 чт 18:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Рубин
3
Мольде
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд