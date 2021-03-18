Этцас Хуссэйн
№16
Полузащитник
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Команда
Мольде
Возраст
28
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.03.2021 18 марта 2021 чт 20:55
Мольде
2 : 1
Гранада
18.03.2021 18 марта 2021 чт 20:55
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Мольде
2
Гранада
1
был в запасе
11.03.2021 11 марта 2021 чт 23:00
Гранада
2 : 0
Мольде
11.03.2021 11 марта 2021 чт 23:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Гранада
2
Мольде
0
был в запасе