Магнар Одегаард
№5
Защитник
Подписаться
Команда
Лиллестрем
Возраст
28
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.12.2012 06 дек. 2012 чт 21:00
Штутгарт
0 : 1
Мольде
06.12.2012 06 дек. 2012 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Штутгарт
0
Мольде
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
08.11.2012 08 нояб. 2012 чт 21:00
Мольде
1 : 2
Стяуа
08.11.2012 08 нояб. 2012 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Мольде
1
Стяуа
2
был в запасе
25.10.2012 25 окт. 2012 чт 22:05
Стяуа
2 : 0
Мольде
25.10.2012 25 окт. 2012 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Стяуа
2
Мольде
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур