Мартин Линнес
№14
Защитник
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Команда
Галатасарай
Возраст
29
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.03.2021 30 марта 2021 вт 21:45
Черногория
0 : 1
Норвегия
30.03.2021 30 марта 2021 вт 21:45
минуты: 81' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Черногория
0
Норвегия
1
минуты: 81' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
27.03.2021 27 марта 2021 сб 20:00
Норвегия
0 : 3
Турция
27.03.2021 27 марта 2021 сб 20:00
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Норвегия
0
Турция
3
был в запасе
24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
Гибралтар
0 : 3
Норвегия
24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
минуты: 62' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Гибралтар
0
Норвегия
3
минуты: 62' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур