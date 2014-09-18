Данило (Данило Леандро Диас)
№15
Полузащитник
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Команда
Возраст
35
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
18.09.2014 18 сент. 2014 чт 19:00
Карабах
0 : 0
Сент-Этьен
18.09.2014 18 сент. 2014 чт 19:00
минуты: 80' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Карабах
0
Сент-Этьен
0
минуты: 80' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур