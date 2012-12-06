Рубен Бригидо
№28
Полузащитник
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Команда
Оцелул
Возраст
29
Рост
171
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.12.2012 06 дек. 2012 чт 21:00
Маритиму
2 : 1
Брюгге
28'
28'
28'
06.12.2012 06 дек. 2012 чт 21:00
минуты: 1' - 75'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Маритиму
2
Брюгге
1
минуты: 1' - 75' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
22.11.2012 22 нояб. 2012 чт 23:05
Ньюкасл Юнайтед
1 : 1
Маритиму
22.11.2012 22 нояб. 2012 чт 23:05
минуты: 73' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Маритиму
1
минуты: 73' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур