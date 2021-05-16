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Коронавирус
Бьорн Энгелс
№22
Защитник
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Команда
Астон Вилла
Возраст
26
Рост
193
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2020/2021
2019/2020
16.05.2021
16 мая 2021
вс
14:00
Кристал Пэлас
3 : 2
Астон Вилла
16.05.2021
16 мая 2021
вс
14:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Кристал Пэлас
3
Астон Вилла
2
был в запасе
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
21:00
Астон Вилла
2 : 2
Вест Бромвич
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Астон Вилла
2
Вест Бромвич
2
был в запасе
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
22:15
Астон Вилла
1 : 2
Манчестер Сити
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
22:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Астон Вилла
1
Манчестер Сити
2
был в запасе
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
17:00
Ливерпуль
2 : 1
Астон Вилла
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Ливерпуль
2
Астон Вилла
1
был в запасе
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
18:30
Астон Вилла
3 : 1
Фулхэм
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
18:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Астон Вилла
3
Фулхэм
1
был в запасе
21.03.2021
21 марта 2021
вс
22:30
Астон Вилла
0 : 2
Тоттенхэм
21.03.2021
21 марта 2021
вс
22:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Астон Вилла
0
Тоттенхэм
2
был в запасе
12.03.2021
12 марта 2021
пт
23:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 1
Астон Вилла
12.03.2021
12 марта 2021
пт
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Астон Вилла
1
был в запасе
06.03.2021
06 марта 2021
сб
20:30
Астон Вилла
0 : 0
Вулверхэмптон
06.03.2021
06 марта 2021
сб
20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Астон Вилла
0
Вулверхэмптон
0
был в запасе
03.03.2021
03 марта 2021
ср
21:00
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
Астон Вилла
03.03.2021
03 марта 2021
ср
21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Шеффилд Юнайтед
1
Астон Вилла
0
был в запасе
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
20:30
Лидс
0 : 1
Астон Вилла
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Лидс
0
Астон Вилла
1
был в запасе
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
23:00
Брайтон & Хов
0 : 0
Астон Вилла
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Брайтон & Хов
0
Астон Вилла
0
был в запасе
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
15:30
Астон Вилла
1 : 0
Арсенал
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Астон Вилла
1
Арсенал
0
был в запасе
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
23:15
Астон Вилла
1 : 3
Вест Хэм
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
23:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Астон Вилла
1
Вест Хэм
3
был в запасе
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
23:00
Саутгемптон
0 : 1
Астон Вилла
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Саутгемптон
0
Астон Вилла
1
был в запасе
27.01.2021
27 янв. 2021
ср
21:00
Бернли
3 : 2
Астон Вилла
27.01.2021
27 янв. 2021
ср
21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Бернли
3
Астон Вилла
2
был в запасе
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
23:00
Астон Вилла
2 : 0
Ньюкасл Юнайтед
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
2
Ньюкасл Юнайтед
0
был в запасе
20.01.2021
20 янв. 2021
ср
21:00
Манчестер Сити
2 : 0
Астон Вилла
20.01.2021
20 янв. 2021
ср
21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Манчестер Сити
2
Астон Вилла
0
был в запасе
28.12.2020
28 дек. 2020
пн
20:30
Челси
1 : 1
Астон Вилла
28.12.2020
28 дек. 2020
пн
20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Челси
1
Астон Вилла
1
был в запасе
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
22:15
Вест Бромвич
0 : 3
Астон Вилла
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
22:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Вест Бромвич
0
Астон Вилла
3
был в запасе
17.12.2020
17 дек. 2020
чт
21:00
Астон Вилла
0 : 0
Бернли
17.12.2020
17 дек. 2020
чт
21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Астон Вилла
0
Бернли
0
был в запасе
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