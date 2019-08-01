Петр Болек
№13
Вратарь
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Команда
Виктория
Возраст
36
Рост
190
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
01.08.2019 01 авг. 2019 чт 21:45
Спартак
3 : 1
Локомотив
01.08.2019 01 авг. 2019 чт 21:45
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Спартак
3
Локомотив
1
был в запасе
25.07.2019 25 июля 2019 чт 20:30
Локомотив
2 : 0
Спартак
25.07.2019 25 июля 2019 чт 20:30
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Локомотив
2
Спартак
0
был в запасе
11.07.2019 11 июля 2019 чт 20:00
Радник
2 : 0
Спартак
11.07.2019 11 июля 2019 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Радник
2
Спартак
0
был в запасе