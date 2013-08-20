Марек Ганоусек
№5
Полузащитник
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Команда
Возраст
29
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.08.2013 20 авг. 2013 вт 21:45
Виктория
3 : 1
Марибор
20.08.2013 20 авг. 2013 вт 21:45
был в запасе
Лига чемпионов, 4 раунд
Виктория
3
Марибор
1
был в запасе