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Коронавирус
Флориан Распентино
№9
Нападающий
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Команда
Бастия
Возраст
32
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы групповой этап
Сезон:
2016/2017
2015/2016
14.05.2017
14 мая 2017
вс
22:00
Бастия
2 : 0
Лорьян
14.05.2017
14 мая 2017
вс
22:00
минуты: 90' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Бастия
2
Лорьян
0
минуты: 90' - 90' / Франция. Лига 1, 37 тур
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
21:00
Бастия
1 : 0
Ренн
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Бастия
1
Ренн
0
был в запасе
22.04.2017
22 апр. 2017
сб
21:00
Бордо
2 : 0
Бастия
22.04.2017
22 апр. 2017
сб
21:00
минуты: 1' - 68'
Франция. Лига 1, 34 тур
Бордо
2
Бастия
0
минуты: 1' - 68' / Франция. Лига 1, 34 тур
16.04.2017
16 апр. 2017
вс
18:00
Бастия
-:-
Лион
16.04.2017
16 апр. 2017
вс
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Бастия
-
Лион
-
был в запасе
08.04.2017
08 апр. 2017
сб
21:00
Дижон
1 : 2
Бастия
08.04.2017
08 апр. 2017
сб
21:00
минуты: 73' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Дижон
1
Бастия
2
минуты: 73' - 90' / Франция. Лига 1, 32 тур
01.04.2017
01 апр. 2017
сб
20:00
Бастия
0 : 1
Лилль
01.04.2017
01 апр. 2017
сб
20:00
минуты: 90' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Бастия
0
Лилль
1
минуты: 90' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
17.03.2017
17 марта 2017
пт
21:00
Метц
1 : 0
Бастия
17.03.2017
17 марта 2017
пт
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Метц
1
Бастия
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 30 тур
04.03.2017
04 марта 2017
сб
22:00
Бастия
0 : 0
Сент-Этьен
04.03.2017
04 марта 2017
сб
22:00
минуты: 1' - 45'
Франция. Лига 1, 28 тур
Бастия
0
Сент-Этьен
0
минуты: 1' - 45' / Франция. Лига 1, 28 тур
17.02.2017
17 февр. 2017
пт
22:45
Бастия
1 : 1
Монако
17.02.2017
17 февр. 2017
пт
22:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Бастия
1
Монако
1
был в запасе
11.02.2017
11 февр. 2017
сб
22:00
Тулуза
4 : 1
Бастия
11.02.2017
11 февр. 2017
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Тулуза
4
Бастия
1
был в запасе
04.02.2017
04 февр. 2017
сб
22:00
Монпелье
2 : 1
Бастия
04.02.2017
04 февр. 2017
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Монпелье
2
Бастия
1
был в запасе
28.01.2017
28 янв. 2017
сб
22:00
Бастия
1 : 1
Кан
28.01.2017
28 янв. 2017
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Бастия
1
Кан
1
был в запасе
20.01.2017
20 янв. 2017
пт
22:45
Бастия
1 : 1
Ницца
20.01.2017
20 янв. 2017
пт
22:45
минуты: 73' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Бастия
1
Ницца
1
минуты: 73' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
14.01.2017
14 янв. 2017
сб
22:00
Нанси
1 : 0
Бастия
14.01.2017
14 янв. 2017
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Нанси
1
Бастия
0
был в запасе
21.12.2016
21 дек. 2016
ср
22:50
Бастия
1 : 2
Марсель
21.12.2016
21 дек. 2016
ср
22:50
минуты: 87' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Бастия
1
Марсель
2
минуты: 87' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
17.12.2016
17 дек. 2016
сб
22:00
Ренн
1 : 2
Бастия
17.12.2016
17 дек. 2016
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Ренн
1
Бастия
2
был в запасе
10.12.2016
10 дек. 2016
сб
22:00
Бастия
2 : 0
Метц
10.12.2016
10 дек. 2016
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Бастия
2
Метц
0
был в запасе
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
22:00
Бастия
1 : 1
Монпелье
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Бастия
1
Монпелье
1
был в запасе
05.11.2016
05 нояб. 2016
сб
22:00
Лион
2 : 1
Бастия
05.11.2016
05 нояб. 2016
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Лион
2
Бастия
1
был в запасе