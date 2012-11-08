Веллингтон Лима
№1
Вратарь
Подписаться
Команда
Маритиму
Возраст
31
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
08.11.2012 08 нояб. 2012 чт 21:00
Бордо
1 : 0
Маритиму
08.11.2012 08 нояб. 2012 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Бордо
1
Маритиму
0
был в запасе
25.10.2012 25 окт. 2012 чт 22:05
Маритиму
1 : 1
Бордо
25.10.2012 25 окт. 2012 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Маритиму
1
Бордо
1
был в запасе
20.09.2012 20 сент. 2012 чт 20:00
Маритиму
0 : 0
Ньюкасл Юнайтед
20.09.2012 20 сент. 2012 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Маритиму
0
Ньюкасл Юнайтед
0
был в запасе