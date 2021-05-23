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Коронавирус
Ромэйн Салин
№1
Вратарь
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Команда
Ренн
Возраст
36
Рост
189
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
франция. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2016/2017
23.05.2021
23 мая 2021
вс
22:00
Ренн
2 : 0
Ним
23.05.2021
23 мая 2021
вс
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 38 тур
Ренн
2
Ним
0
был в запасе
16.05.2021
16 мая 2021
вс
22:00
Монако
2 : 1
Ренн
16.05.2021
16 мая 2021
вс
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
Монако
2
Ренн
1
был в запасе
09.05.2021
09 мая 2021
вс
22:00
Ренн
1 : 1
ПСЖ
09.05.2021
09 мая 2021
вс
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Ренн
1
ПСЖ
1
был в запасе
02.05.2021
02 мая 2021
вс
14:00
Бордо
1 : 0
Ренн
02.05.2021
02 мая 2021
вс
14:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Бордо
1
Ренн
0
был в запасе
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
16:00
Ренн
5 : 1
Дижон
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Ренн
5
Дижон
1
был в запасе
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
13:45
Анжер
0 : 3
Ренн
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
13:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Анжер
0
Ренн
3
был в запасе
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
14:00
Ренн
1 : 0
Нант
41'
41'
41'
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
14:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Ренн
1
Нант
0
был в запасе
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
16:00
Реймс
2 : 2
Ренн
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Реймс
2
Ренн
2
был в запасе
20.03.2021
20 марта 2021
сб
15:00
Метц
1 : 3
Ренн
20.03.2021
20 марта 2021
сб
15:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Метц
1
Ренн
3
был в запасе
14.03.2021
14 марта 2021
вс
17:00
Ренн
1 : 0
Страсбур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Ренн
1
Страсбур
0
был в запасе
10.03.2021
10 марта 2021
ср
21:00
Марсель
1 : 0
Ренн
10.03.2021
10 марта 2021
ср
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Марсель
1
Ренн
0
был в запасе
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
15:00
Монпелье
2 : 1
Ренн
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
15:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Монпелье
2
Ренн
1
был в запасе
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
17:00
Ренн
0 : 2
Сент-Этьен
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Ренн
0
Сент-Этьен
2
был в запасе
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
23:00
Ланс
0 : 0
Ренн
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Ланс
0
Ренн
0
был в запасе
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
21:00
Ренн
1 : 1
Лорьян
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Ренн
1
Лорьян
1
был в запасе
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
19:00
Ренн
0 : 1
Лилль
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Ренн
0
Лилль
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
15:00
Брест
1 : 2
Ренн
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Брест
1
Ренн
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
Ренн
2 : 2
Лион
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Ренн
2
Лион
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
21:00
Нант
0 : 0
Ренн
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Нант
0
Ренн
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
21:00
Ренн
1 : 0
Метц
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Ренн
1
Метц
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
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