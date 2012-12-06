Рикарду Феррейра
№33
Вратарь
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Команда
Возраст
31
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.12.2012 06 дек. 2012 чт 21:00
Маритиму
2 : 1
Брюгге
06.12.2012 06 дек. 2012 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Маритиму
2
Брюгге
1
был в запасе
22.11.2012 22 нояб. 2012 чт 23:05
Ньюкасл Юнайтед
1 : 1
Маритиму
22.11.2012 22 нояб. 2012 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Маритиму
1
был в запасе
04.10.2012 04 окт. 2012 чт 22:05
Брюгге
2 : 0
Маритиму
04.10.2012 04 окт. 2012 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Брюгге
2
Маритиму
0
был в запасе