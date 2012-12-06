Ханан Маман
№89
Полузащитник
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Команда
Бейтар
Возраст
31
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.12.2012 06 дек. 2012 чт 21:00
Хапоэль
2 : 0
Академика
80'
80'
80'
06.12.2012 06 дек. 2012 чт 21:00
80'
минуты: 69' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Хапоэль
2
Академика
0
минуты: 69' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
22.11.2012 22 нояб. 2012 чт 23:05
Атлетико
1 : 0
Хапоэль
22.11.2012 22 нояб. 2012 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Атлетико
1
Хапоэль
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
08.11.2012 08 нояб. 2012 чт 21:00
Виктория
4 : 0
Хапоэль
08.11.2012 08 нояб. 2012 чт 21:00
минуты: 61' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Виктория
4
Хапоэль
0
минуты: 61' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
25.10.2012 25 окт. 2012 чт 22:05
Хапоэль
1 : 2
Виктория
19'
19'
19'
25.10.2012 25 окт. 2012 чт 22:05
19'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Хапоэль
1
Виктория
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
04.10.2012 04 окт. 2012 чт 22:05
Академика
1 : 1
Хапоэль
04.10.2012 04 окт. 2012 чт 22:05
минуты: 60' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Академика
1
Хапоэль
1
минуты: 60' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
20.09.2012 20 сент. 2012 чт 20:00
Хапоэль
0 : 3
Атлетико
20.09.2012 20 сент. 2012 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Хапоэль
0
Атлетико
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур