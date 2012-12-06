Нир Лакс
№3
Полузащитник
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Команда
Хапоэль
Возраст
26
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.12.2012 06 дек. 2012 чт 21:00
Хапоэль
2 : 0
Академика
06.12.2012 06 дек. 2012 чт 21:00
минуты: 86' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Хапоэль
2
Академика
0
минуты: 86' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
22.11.2012 22 нояб. 2012 чт 23:05
Атлетико
1 : 0
Хапоэль
22.11.2012 22 нояб. 2012 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Атлетико
1
Хапоэль
0
был в запасе
08.11.2012 08 нояб. 2012 чт 21:00
Виктория
4 : 0
Хапоэль
08.11.2012 08 нояб. 2012 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Виктория
4
Хапоэль
0
был в запасе