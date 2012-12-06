Эден Шрем
№9
Нападающий
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Команда
Хапоэль
Возраст
28
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.12.2012 06 дек. 2012 чт 21:00
Хапоэль
2 : 0
Академика
06.12.2012 06 дек. 2012 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Хапоэль
2
Академика
0
был в запасе