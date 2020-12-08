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Северная Македония
Федор Кудряшов
Криштиану Роналду
Антон Шунин
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Лионель Месси
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Сиебе Схрайверс
№16
Нападающий
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Команда
Брюгге
Возраст
24
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
08.12.2020
08 дек. 2020
вт
20:55
Лацио
2 : 2
Брюгге
08.12.2020
08 дек. 2020
вт
20:55
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Лацио
2
Брюгге
2
был в запасе
02.12.2020
02 дек. 2020
ср
23:00
Брюгге
3 : 0
Зенит
02.12.2020
02 дек. 2020
ср
23:00
минуты: 88' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Брюгге
3
Зенит
0
минуты: 88' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
24.11.2020
24 нояб. 2020
вт
23:00
Боруссия
3 : 0
Брюгге
24.11.2020
24 нояб. 2020
вт
23:00
минуты: 74' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Боруссия
3
Брюгге
0
минуты: 74' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
04.11.2020
04 нояб. 2020
ср
23:00
Брюгге
0 : 3
Боруссия
04.11.2020
04 нояб. 2020
ср
23:00
минуты: 85' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
Брюгге
0
Боруссия
3
минуты: 85' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
23:00
Брюгге
1 : 1
Лацио
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
23:00
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Брюгге
1
Лацио
1
был в запасе
20.10.2020
20 окт. 2020
вт
19:55
Зенит
1 : 2
Брюгге
20.10.2020
20 окт. 2020
вт
19:55
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Зенит
1
Брюгге
2
был в запасе