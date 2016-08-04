Дерик Чиманга
№3
Защитник
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Команда
Возраст
32
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
04.08.2016 04 авг. 2016 чт 21:45
Корк Сити
1 : 2
Генк
04.08.2016 04 авг. 2016 чт 21:45
минуты: 84' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Корк Сити
1
Генк
2
минуты: 84' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд