Зинхо Гано
№93
Нападающий
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Команда
Генк
Возраст
27
Рост
193
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.02.2019 21 февр. 2019 чт 23:00
Генк
1 : 4
Славия
21.02.2019 21 февр. 2019 чт 23:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Генк
1
Славия
4
был в запасе