Паулу Лопеш
№13
Вратарь
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Команда
Возраст
42
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.04.2016 13 апр. 2016 ср 21:45
Бенфика
2 : 2
Бавария
13.04.2016 13 апр. 2016 ср 21:45
был в запасе
Лига чемпионов Плей-офф, 1/4 финала
Бенфика
2
Бавария
2
был в запасе
05.04.2016 05 апр. 2016 вт 21:45
Бавария
1 : 0
Бенфика
05.04.2016 05 апр. 2016 вт 21:45
был в запасе
Лига чемпионов Плей-офф, 1/4 финала
Бавария
1
Бенфика
0
был в запасе
09.03.2016 09 марта 2016 ср 20:00
Зенит
1 : 2
Бенфика
09.03.2016 09 марта 2016 ср 20:00
был в запасе
Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала
Зенит
1
Бенфика
2
был в запасе